ألمانيا تُقدّم 37 مليون يورو من أجل معونة الأونروا الغذائية في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، مساء اليوم الأربعاء، تقديم ألمانيا مبلغ 37 مليون يورو في عام 2023 من أجل معونة الأونروا الغذائية في قطاع غزة ، داعية الشركاء لسد الفجوة المالية المتبقية والبالغة 75 مليون دولار.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانح للأونروا بتبرع إجمالي بلغ أكثر من 190 مليون يورو في عام 2022.

ولا تزال الأونروا تواجه فجوة مالية قدرها 75 مليون دولار لعام 2023. وإذا لم يتم تمويلها، ستضطر الوكالة إلى تخفيض معونتها الغذائية في قطاع غزة أو وقفها تماما في أيلول.

وفي الوقت الحالي، يعتمد ثلاثة من كل أربعة من سكان غزة على المعونات الغذائية الطارئة، كما أن معدل انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد. ومع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل استثنائي، فإن الوضع الإنساني الهش بالفعل يهدد بمزيد من التدهور. وبدعم من المانحين الرئيسيين مثل ألمانيا، توفر الأونروا شريان حياة إنساني حيوي للاجئي فلسطين في قطاع غزة، حيث تقدم المعونة الغذائية لما مجموعه 1,2 مليون شخص.

وأعرب توماس وايت مدير شؤون الأونروا في غزة عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نشكر ألمانيا على التزامها الطويل الأمد بدعم لاجئي فلسطين. إن التمويل الموثوق يمكن الأونروا من تقديم المعونة الغذائية للاجئي فلسطين الذين يعيشون في قطاع غزة. إننا نقدر عاليا دعم ألمانيا السخي لبرنامج المعونة الغذائية والجهود المبذولة للفت الانتباه إلى فجوة التمويل الحرجة التي تهدد بتعطيل برنامجنا للمعونة الغذائية مع تأثير كبير على الجوع والأمن الغذائي للاجئي فلسطين".