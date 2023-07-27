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شؤون المرأة تطلق دورة تدريبية في مجال كتابة مقترحات المشاريع

27 تموز / يوليو 2023 12:01

شؤون المرأة تطلق دورة تدريبية في مجال كتابة مقترحات المشاريع.
شؤون المرأة تطلق دورة تدريبية في مجال كتابة مقترحات المشاريع.

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، دورة تدريبية لتنمية قدرات المهندسات الزراعيات في مجال كتابة مقترحات المشاريع، وذلك في إطار الالتزام الحكومي بقضايا المرأة وتعزيز دورها في مجتمع فلسطيني مزدهر.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المهندسات الزراعيات والرياديات العاملات في القطاع الزراعي بالخطوات المنهجية والمهارات اللازمة لإعداد مقترحات المشاريع التي تحتاج إلى تمويل وتمكينهن من تطوير مقترحات مشاريعهن لتقديمها إلى الجهات الممولة.

وأشارت مؤمنة الرقب، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، إلى أهمية المرأة كعمود أساسي في المجتمع الفلسطيني، حيث تصدت للظروف الصعبة وأصبحت رمزًا للشرفاء والمناضلين في العالمـ مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو تعزيز قدرات المرأة وجعلها فاعلة ومؤثرة في مختلف المجالات.

من جانبه، عبَّر م. كمال عابد، نائب نقيب المهندسين الزراعيين، عن شكره وامتنانه لوزارة شؤون المرأة على تنظيم هذه الدورة التدريبية التي تعتبر فرصة مميزة لتنمية قدرات المهندسات والرياديات في مجال الزراعة.

التدريب الذي يمتد لمدة (12) ساعة تدريبية، يهدف إلى صقل مهارات المشاركات وتطوير قدراتهن في كتابة مقترحات المشاريع بشكل محترف وجذاب للجهات الممولة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحسين ظروف العمل والحياة في المجتمع.
 

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