التنمية الاجتماعية تنفذ المرحلة الأولى من مبادرة "أسرتي حياتي"

غزة- وكالة الرأي:

نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، المرحلة الأولى من مبادرة "أسرتي حياتي"، والتي استهدفت عدد 80 سيدة، و100 طفل، لمدة أربع أيام متتالية في كل من محافظة الشمال وغزة والوسطى وخانيونس.

وجاء ذلك، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، ومركز العمل التنموي معا، والعديد من المؤسسات الأهلية الشريكة.

وقام بالمتابعة والإشراف على أنشطة المبادرة مرشدي حماية الطفولة في مديريات التنمية الاجتماعية.

بدورها، أوضحت أ. ربا البيطار مدير دائرة الأسرة والطفولة أن مبادرة "أسرتي حياتي" هي مبادرة توعوية تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري، حيث لوحظ كثرة حالات الانفصال الأسري في المجتمع الغزي في الآونة الأخيرة.

كما أعربت عن شكرها للمؤسسات الشريكة ومرشدي حماية الطفولة بالمحافظات على جهودهم المبذولة في إنجاح المبادرة.

من جانبها، أوضحت أ. خالدية اللوح رئيس قسم الاستقرار الأسري أن المبادرة تناولت في اللقاء الأول الحقوق والواجبات الزوجية، وفي اللقاء الثاني إدارة الخلافات الأسرية، وقد تم تقديم جلسة رعاية ذاتية للسيدات في اللقاء الثالث، واختتمت اللقاءات بيوم ترفيهي يجمع بين السيدات وأطفالهن.

كما أكدت على أن المبادرة لن تكون الأولى والأخيرة، وأنها سلسلة ستقدم على مراحل متتالية للاسر في قطاع غزة.