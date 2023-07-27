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النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الفورية في حادثة وفاة المواطن" قوطة"

27 تموز / يوليو 2023 02:10

غزةوكالة الرأي:

باشرت النيابة العامة في غزة تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عاماً، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخانيونس.

وقالت النيابة في تصريح لها اليوم الخميس، أنها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتدوين أقوال شهود الواقعة.

وأضافت النيابة بتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية، كما تم توقيف سائق المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

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