نصائح صحية للحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية

هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بها للحفاظ على صحة العين، وتحسين الرؤية خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهذه النصائح سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

نصائح للحفاظ على صحة العين

-الطعام الصحي:

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ تعد من أهم الخيارات الصحية، ومنها الجزر والبطاطا، لأنها تعمل علي تقوية النظر وتحسين الرؤية، كما أنه من ضروري أيضا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وهـ والزنك، ومضادات الأكسدة، ومنها الخضراوات والفواكه.

-ممارسة التمارين الرياضية:

القيام بالأنشطة البدنية تعد من أهم الحيل والنصائح لتحسين صحة العين والرؤية، لأن الرياضة تساهم بشكل كبير في تحسين تدفق الدم الغني بالأكسجين، وتنشيط الدورة الدموية، وهذا يساهم في تقوية النظر.

-ابتعد عن الإلكترونيات لراحة العين :

يجب إراحة العين عن طريق تحديد أوقات معينة ومحددة للجلوس أمام شاشات المحمول والكمبيوتر، لأن الإسراف في استخدامهم يزيد من فرص التعرض لإجهاد العين مما يعرضك لضعف الرؤية.

-أخذ قسط كافي من النوم:

هناك صلة بين النوم الجيد والحفاظ على صحة العين، لأن قلة النوم تتسبب في تعرضك للإجهاد الذي يتسبب في إضعاف النظر، ولذا يجب النوم من 7 إلى 8 ساعات في اليوم.