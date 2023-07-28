تعليم غرب غزة يُكرّم طلبته المتفوقين في " التوجيهي"

غزة-وكالة الراي

كرّمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة كوكبةً من طلبتها المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة للعام "2023" تحت شعار "فوج أقمار فلسطين" وذلك في قاعة تنورين بمدينة غزة.

وشارك في حفل التكريم البهيج وفد من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمود مطر الوكيل المساعد للشئون التعليمية، والدكتور جمال الفليت مدير عام الإشراف التربوي، والأستاذ حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية ، والأستاذ مازن نور الدين مدير التربية والتعليم غرب غزة، والدكتور جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، والأستاذ أحمد أبو حصيرة رئيس مجلس إدارة مدرسة البسمة الحديثة، ولفيف من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين وموظفي المديرية و ومدراء المدارس والوجهاء والمخاتير وممثلي الجامعات الفلسطينية ، ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، رحب مازن نور الدين بكافة المشاركين في حفل التكريم معرباً عن فخره وأسرة مديرية التربية والتعليم غرب غزة بالطلبة المحتفى بهم مؤكداً على أن هذا التميز الذي يسجله الطالب الفلسطيني رغم الظرف الاستثنائية والعصيبة التي يعيشها شعبنا إنما يدلل على عظمة هذا الشعب وعلى أحقيته بالحياة الكريمة التي تليق به وبتضحياته الجسام.

وأشاد نور الدين بالجهود العظيمة التي بذلها مدير التربية والتعليم السابق الأستاذ حمدي الدلو ، ومدراء المدارس الثانوية ، والمعلمون ، والمشرفون التربويون وكافة مكونات العملية التعليمية التي أسهمت في تميز الطلبة ، وحصاد مديرية غرب غزة لستة مراكز على مستوى الوطن.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود مطر الطلبة المتميزين وذويهم بهذا التفوق الذي جاء نتاج جهدٍ كبير تتوج باعتلاء هذه الكوكبة لمنصات التكريم.

وأثنى د. محمود مطر على جهود كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم غرب غزة من مدراء مدارس ومعلمين ومشرفين تربويين عملوا في ظروفٍ قاهرة وتحملوا مشقة العدوان والحصار المضروب على قطاع غزة فأثمرت جهودهم نجاحاً وتميزاً وألقا.

وألقى الطالب براء القوقا كلمة المتفوقين معبراً عن عظيم شكره وامتنانه لكل المخلصين الذين كان لهم الفضل بعد الله في الوصول إلى هذه المكانة المرموقة ، وأهدى هذا التميز إلى أرواح الشهداء والأسرى القابعين في سجون الاحتلال داعياً زملائه إلى مواصلة مسيرة العلم والعلماء باعتبارها السلاح الأقوى لاستعادة حقوق شعبنا وتحقيق أحلام أبنائه وتطلعاتهم.

من ناحيتها ،تقدمت إيمان أبو سمرة مدير مدرسة البسمة الحديثة التي رعت الاحتفال بالتهنئة القلبية الحارة من كوكبة المتميزين الذين أدخلوا الفرحة والسرور على قلوب كافة أبناء شعبنا الذي يليق به هذه الفرحة العارمة مؤكدة على أن رعاية مدرسة البسمة لهذا الاحتفال يأتي في إطار التزام إدارة المدرسة بتشجيع الطلبة المتفوقين الذين سيكون لهم دورهم البارز في خدمة شعبنا وقضيتنا العادلة.

وفي ختام الاحتفال الذي تخلله العديد من الفقرات الفنية والدبكة الشعبية ، تم تكريم الطلبة المتفوقين ، وإدارة مدرسة البسمة الحديثة التي رعت الاحتفال وسط أجواء سادها الفرح والسرور والإشادة الكبيرة بالتنظيم والصورة الجميلة التي بدى فيها حفل التكريم البهيج.

