مجلس بلدية غزة يعقد لقاء " البيت المفتوح ويناقش عدة قضايا

غزة-وكالة الراي

عقد المجلس البلدي لبلدية غزة لقاء البيت المفتوح بمناسبة مرور أربعة أعوام لتوليه مسؤولية البلدية وضمن جهود تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار واستعراض أهم أعمال وإنجازات المجلس خلال فترة توليه مهامه في مطلع أغسطس من العام 2019.

وشارك في اللقاء، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأهلية، ومخاتير، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، ولفيف من المهتمين، وجمع غفير من المهتمين.

بدوره، قال رئيس البلدية:" إن المجلس البلدي اجتهد من توليه لمهامه في تعزيز المشاركة المجتمعية وتعاهد على خدمة المواطنين الفلسطينيين في المدينة وتقديم الخدمات والاهتمام بكافة القطاعات في البلدية وتعزيز الأنشطة المجتمعية والثقافية.

وأضاف:" أن المجلس البلدي حرص على تقديم خدمات شاملة تتعدى الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات وباقي الخدمات فأهتم بتنمية الشؤون الثقافية وتعزيز دور الشباب، وتعزيز دور المرأة في العمل البلدي.

وتابع:" أن المجلس اهتم أيضاً بالتنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في إدارة مرافق البلدية ضمن جهود خطة التطوير الإداري والمالي، وكذلك تمكن المجلس من التعاون مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وتشغيل نحو 2000 عامل وخريج في مختلف القطاعات في البلدية، بالإضافة إلى اعتماد هيكل تنظمي جديد.

وبخصوص المشاريع والبنية التحتية أكد رئيس البلدية أن المجلس أولى اهتماماً كبيراً لهذا القطاع وعمل على فتح الشوارع الجديدة وتطوير شوارع رئيسة أبرزها، امتداد شارع خليل الوزير، وشوارع أخرى في المدينة.

ولفت رئيس البلدية أن مشروع تطوير وتوسعة مفترق الشجاعية جاهز وسيتم البدء في التنفيذ قريباً كما تجتهد البلدية لتطوير شارع الكرامة شرق المدينة وشوارع أخرى في المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في المدينة.

وشكر رئيس البلدية كافة المشاركين في اللقاء والمواطنين في المدينة وكافة المؤسسات الشريكة، ولجان الأحياء، وأكد أن بلدية غزة تفتح أبوابها لكافة المؤسسات للتعاون مع البلدية لخدمة الأهالي وتعزيز دورهم وصمودهم.

واستعرض أعضاء المجلس البلدي خلال اللقاء في كلمات منفصلة أهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الملفات التي يشرفون عليها في مختلف القطاعات، وكذلك رؤية المجلس لتطوير المدينة وتعزيز المشاركة وتنفيذ المشاريع المختلفة.

واستمع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي لأهم مقترحات المواطنين الحاضرين للقاء وناقشوا معهم سبل التعاون، وأهم المشاريع التي تحتاجها المدينة، وقضايا المشاركة، وأهم الإنجازات التي حققها المجلس، وكذلك لأهم ملاحظات المواطنين على أداء المجلس.

وتخلل اللقاء عرض فني وغنائي لفرقة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى منها " سلام لغزة سلام " وسنرجع يوماً ".

وشهد اللقاء حواراً بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس والمواطنين حول أهم القضايا التي تهم المدينة والمشاريع التي تهم الأحياء، وسبل التعاون والتنسيق في مجال تعزيز المشاركة، وأوجه النجاحات التي حققها المجلس وكذلك نقاط الضعف من وجهة نظر المواطنين.

يذكر أن المجلس البلدي الحالي برئاسة د. يحيى السراج، حرص منذ توليه لمهامه على عقد البيت المفتوح، حيث عقد البيت المفتوح، حيث عقد نحو 6 لقاءات منذ توليه لمهامه ضمن جهود تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق المساءلة والشفافية.

