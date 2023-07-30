"هنية" يوقع اتفاقية تعاون مع إدارة "مستشفى حمد" لخدمة الرياضيين

غزة- وكالة الرأي:

وقع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، ود. خالد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى حمد اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، ظهر اليوم السبت، في مقر المستشفى بغزة.

حضر التوقيع على الاتفاقية نور الدين صلاح مدير عام المستشفى والدكتور عامر حوافظة رئيس قسم الأطراف الصناعية في دولة قطر.

وعبر عبد السلام هنية عن شكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لما يقدمونه من دعم للشعب الفلسطيني، كما أكد أن مستشفى حمد يمثل مفخرة طبية ومركز طبي يضاهي المراكز الطبية في الدول المتقدمة، وعبر عن أمله في أن يتم العمل من خلال الاتفاقية على تقديم خدمات طبية للرياضيين وتوفير الخدمة في الحالات الصعبة التي تحتاج إلى تدخل طبي وعمليات جراحية بالإضافة للفحوصات الطبية اللازمة للاعبين قبل بدء الموسم الرياضي.

بدوره أكد د. خالد عبد الهادي أن دولة قطر تعتبر أن ما تقدمه للشعب الفلسطيني هو واجب ومساندة لشعب عربي شقيق، وأشار إلى أهمية تخصص الطب الرياضي وأن مستشفى حمد سيعمل مع المجلس الأعلى ليصبح هذا التخصص متاحا في غزة.

وتضمنت الاتفاقية عدة بنود لصالح تقديم الخدمة الطبية المجانية للاعبي المنتخبات الفلسطينية والفرق الرياضية في الأندية، وذلك وفق العيادات الطبية المتخصصة التي تقدم الخدمات في مستشفى حمد.

كما تضمنت الاتفاقية تطوير مجال تخصص الطب الرياضي، والعمل على التنسيق لبرامج تدريبية في مجالات الطب الرياضي والعلاج الطبيعي والتمريض، وأقرت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.