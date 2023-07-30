وزارة الأسرى: قرار "بن غفير" جريمة جديدة بحق الأسرى

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن مصادقة ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى، وهو استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

وحذّرت من استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.