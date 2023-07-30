وزارة الأسرى: الاحتلال يصعّد من جريمة الاعتقال الإداري منذ بداية العام

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل كبير من جريمة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بداية العام الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، أن الاحتلال أصدر حتى الآن خلال العام 2023 أكثر (1800) قرار اعتقال إداري طالت شرائح مختلفة بينها قادة وطنيين وطلاب جامعات وأكاديميين ونساء وأطفال.

وأكدت أن استمرار هذه الجريمة أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين الإداريين حيث وصلت لنحو (1150) معتقل إداري بينهم (18) طفلا و (3) نساء، وهو الرقم الأعلى منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يؤكد أن محاكم الاحتلال تمارس دورا متواطئًا من أجهزة أمن الاحتلال في تنفيذ هذه الجريمة بحق الأسرى، بل إنها تحولت لمحاكم صورية تخضع بشكل كامل لأوامر ضباط مخابرات الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد في أوامر الاعتقال الإداري يعكس سياسة الحكومة المتطرفة في استخدام هذا النوع من الاعتقال كأسلوب عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة للقضاء على كل أشكال المقاومة الفلسطينية وتغييب أكبر عدد من الأصوات الحرة والمؤثرة في الشارع الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المعتقلين الإداريين سيواصلون نضالهم وكفاحهم من أجل وقف هذه الجريمة بحقهم، وانتزاع حريتهم بكل السبل والإمكانات المتاحة، من بينها مقاطعة محاكم الاحتلال، وخوض معارك وإضرابات فردية وجماعية، وذلك في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة السجون.