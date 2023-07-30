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قاومت السرطان ونجحت في التوجيهي

قاومت السرطان ونجحت.. "التربية والتعليم" تكرم الطالبة أبو عيادة

30 تموز / يوليو 2023 11:42

وزارة التربية والتعليم العالي تكرم الطالبة نور أبو عيادة (3)
وزارة التربية والتعليم العالي تكرم الطالبة نور أبو عيادة (3)

غزة - وكالة الرأي:

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الطالبة صاحبة العزيمة والإصرار نور وائل أبو عيادة التي تعالج في مستشفى الصداقة التركي وسط قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الوزارة في حفل تكريم الطالبة داخل المستشفى، بمشاركة أ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. سناء الشطلي مدير دائرة الأرشيف، ولفيف من الوزارة وإدارة المستشفى، وذوي الطالبة.

ونقل النجار تحيات وكيل الوزارة د. خالد أبو ندى للطالبة نور وذويها مهنئاً إياهم بهذا النجاح، ومشيداً بعزيمة نور وإصرارها بالرغم من الظروف الصحية التي تعيشها، حيث سطرت بنجاحها أروع معاني الإبداع والتميز، متمنياً لها مزيداً من التقدم والنجاح في حياتها العلمية وأن يمّن الله عليها بالشفاء العاجل.

كما بيّن مدير عام العلاقات العامة أن وزارة التعليم تعمل على تكريم جميع الطلبة من فئة الحالات الخاصة وذوي الإعاقة الذين تفوقوا في الثانوية العامة ولاسيما في احتفالات الوزارة أو المديريات.

من جانبها قالت الطالبة نور أنها لم تيأس وعملت جاهدة لنجاحها واجتيازها للامتحانات؛ وتمكنت من الحصول على معدل (71,6%) في الفرع الأدبي".

وتؤكد نور المسجلة في مدرسة القدس الثانوية للبنات التابعة لمديرية تعليم رفح جنوب قطاع غزة أنها تحملت الكثير من الصعوبات وتأثير المرض القاسي منذ الصغر، وما تسببه العقاقير وجلسات العلاج الخاصة من آلام مبرحة في جسدها، ومع كل ذلك بقيت صابرة وستواصل من أجل تحقيق حلمها في دراسة التمريض.

وشكرت الطالبة نور وزارة التربية والتعليم العالي على الدعم والاسناد خلال مشوراها التعليمي.

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