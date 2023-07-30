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وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح

30 تموز / يوليو 2023 12:24

إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (4)
إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (4)

رفح - وكالة الرأي:

عقد وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين يوم معايشة في مديرية عمل رفح، بحضور رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية م. وائل عيسى.

وبدأ م. الغصين بمعايشة أقسام عمل المديرية، ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض سير العمل.

وخلال يوم المعايشة، استقبل م. الغصين  عدداً من المواطنين في صالة خدمات الجمهور، واستمع لمشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما استقبل عدداً من مخاتير محافظة رفح واستمع إلى ما لديهم من اقتراحات بما يضمن سير العمل بطريقة صحيحة.

وتأتي هذه المعايشة في إطار الفعاليات والأنشطة التي تهدف للوقوف على طبيعة عمل موظفي أقسام العمل داخل مديرية عمل رفح ولحل مشاكل المواطنين بصورة أفضل. 

 

إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (6) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (7) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (8) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (9) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (1) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (3) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (4) إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل رفح (5)
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