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المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرّج دفعة جديدة من المحكمين

30 تموز / يوليو 2023 12:37

المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرّج دفعة جديدة من المحكمين
المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرّج دفعة جديدة من المحكمين

غزة - وكالة الرأي:

خرج المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على رخصة محكّم معتمد لدى وزارة العدل، بحضور المستشار د. حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، وأ. علي جحا مدير مكتب عميد المعهد، والمشاركين في البرنامج كل حسب مجال تخصصه.

وخلال كلمته الترحيبية بين المستشار أبو عيشة، أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات التحكيم كمنهج متكامل، وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم، للاستناد إلى آراء المحكمين أمام القضاء، بما يحفظ حقوق المتخاصمين لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن برنامج الدورة جاء كأحد الشروط المطلوبة للحصول على رخصة التحكيم، والذي يترتب عليه إجراءات أخرى وفقاً لنظام اعتماد المحكمين في المجالات المختلفة بوزارة العدل، معتبراً رأي المحكم رأياً مسانداً للقضاة في القضايا المعروضة في المحاكم، بما يضمن الوصول لأحكام قضائية دقيقة وعادلة.

واختتم اللقاء بتوزيع الشهادات على المشاركين، الذين بدورهم عبروا عن رضاهم بالبرنامج الذي كان له أثر كبير لزيادة معرفتهم في هذا المجال.

 

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