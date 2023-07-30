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قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

"الاقتصاد" تنظم زيارات ميدانية على شركات توزيع الحقائب المدرسية

30 تموز / يوليو 2023 12:56

جانب من فحص الحقائب المدرسية
جانب من فحص الحقائب المدرسية

غزة - وكالة الرأي:

نظم قسم الصناعات التحويلية في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، زيارات ميدانية على شركات توزيع الحقائب المدرسية في محافظات قطاع عزة.

وشملت الزيارات الميدانية تفقد 20 شركة تقوم بإستيراد الحقائب المدرسية وتوزيعها على المكتبات والمحال.

وسحب القسم 30 عينة من الحقائب من أجل فحصها والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكد القسم، أن الحقائب تخضع للمراقبة والفحص الدائم لضمان سلامتها وقوتها وعدم غش المواطنين.

وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في جودة الحقائب مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الإجراءات المتخذة والمتابعة والفحص الدائم من قبل طواقم الوزارة.
 

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