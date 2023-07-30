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صور|"الشباب والثقافة" تحيي يوم الزي الفلسطيني

30 تموز / يوليو 2023 01:08

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

غزةوكالة الرأي:

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بالتعاون مع بلدية غزة والمركز الفلسطيني للثقافة والإبداع، حفل ومعرض فني بعنوان "الزي الفلسطيني تراث وانتماء"، وذلك لإحياء يوم الزي الفلسطيني.

وحضر الفعالية التي أقيمت في مركز رشاد الشوا الثقافي، المدير العام للعمل الأهلي والآداب في الهيئة الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث والمكتبات الأستاذ عاطف عسقول، ومدير دائرة التراث الأستاذة أحلام الشاعر، ومدير عام المراكز الثقافية في بلدية غزة المهندس عماد صيام، ومدير المركز الفلسطيني للثقافة والإبداع الأستاذ مصطفى لقان، إضافة إلى لفيف من الشخصيات الاعتبارية والشعراء والأدباء والكتاب والفنانين التشكيليين.

وفي كلمة له، أكد عسقول أن إحياء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لهذا اليوم يؤكد على مدى تمسكه بهويته الوطنية وتراثه الأصيل وحقوقه وأرض آبائه وأجداده، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الثقافية للعمل على حماية التراث الفلسطيني، وتعزيز تمسك الأجيال به.

من جانبه، تحدث لقان حول دور المركز لتعزيز التمسك بالتراث الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبة يدحض رواية الاحتلال المزعومة حول التراث الفلسطيني وتاريخ أرض فلسطين.

من جهتها، تحدثت السيدة سلوى عثمان/ الخالدي حول الزي الفلسطيني وأنواعه واختلافاته من مدينة لأخرى ودلالات استخدام الألوان وأشكال التطريز.

وفي نهاية الحفل تم تنفيذ مسير للزي الفلسطيني يعرض الأزياء الفلسطينية المصنفة حسب كل مدينة من المدن الفلسطينية، إضافة إلى افتتاح معرض للتراث والزي الفلسطيني.

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