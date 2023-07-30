الفصائل تشيد بالرعاية الطبية في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء

غزة – وكالة الرأي:

ثمّن وفد من فصائل العمل الوطني والإسلامي جهود وزارة الصحة في تعزيز الخدمات المقدمة في مختلف عناوين العمل الصحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها الوفد لقسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي اليوم الأحد، حيث كان في استقبالهم مجلس إدارة المجمع برئاسة مدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية د، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د. أشرف القدرة.

واعتبر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، مشروع تطوير قسم الطوارئ بالمجمع مفخرة استطاعت وزارة الصحة من خلالها تعزيز الخدمة في واحد من أهم أماكن تقديم الخدمة.

وقال رضوان: "إن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء يعد قلب الخدمات التي تقدم في مجمع الشفاء بمنظومته الخدماتية التي تزخر بجملة من القفزات الصحية التي حققها كوادرنا الطبية الوطنية رغم كافة التحديات ".

بدوره، ذكر أبو سلمية، أن المجمع يسير بخطوات كبيرة نحو تطوير وتعزيز جملة الخدمات الصحية المقدمة كما ونوعا، مشيرا إلى المجالات التي حقق فيها المجمع نجاحات مهمة ستساهم في رفع مؤشرات الانجاز منها افتتاح قسم الطوارئ بالمجمع والذي يعتبر قلب الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا المشروع د سعت وزارة الصحة إلى تحقيقه وفق أرقى مقومات تقديم الخدمة، بالإضافة الى دخول خدمات الأشعة التداخلية للخدمة التشخيصية في المجمع د، ومشروع تأهيل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة.

وأشار أبو سلمية، إلى بدء العمل قريبا في مشروع العيادات الخارجية بتكلفة ٣.٧ مليون دولار، مبينا أن الأولوية الكبيرة على طاولة البحث والمشاريع هي إنجاز مشروع مبنى مستشفى الباطنة.

وتحدث عن تطوير الكادر البشري، وما تم من خلال المجلس الطبي الفلسطيني وبرامج البورد الفلسطيني التي أنتجت نخبة من الكوادر الصحية التي تقدم الخدمة بكل جدارة، مشيدا بما تحققه الكوادر الجراحية التخصصية في انجاز عديد العمليات النوعية مثل زراعة الكلى والتي ستصبح عما قريب من الجراحات التي تجرى بأيدٍ وطنية كاملة، وعمليات زراعة المفاصل وغيرها.