"التعليم" تنظم الملتقى الأكاديمي لخريجي" التوجيهي"

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

نظمت وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الأحد، الملتقى الأكاديمي الإرشادي لخريجي الثانوية العامة، بهدف إرشادهم نحو التخصصات الجامعية المناسبة.

وأوضح مدير عام التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم علي أبوسعدة لوكالة" الرأي" أن هذا الملتقى يضم كافة مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والكليات ونخبة من النقابات ذات العلاقة، إضافة للوزارات والجهات الحكومية.

وبين أبوسعدة أن هناك جلسات ستقام على مدار يومين لتوجيه الطلبة من الثانوية العامة إلى التخصص الجامعي المناسب، والذي يتوافق مع سوق العمل، في ظل ازدياد الخريجين في العديد من التخصصات الجامعية، خاصة مايتعلق بالتخصصات التكنولوجية.

وأشادت الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة حلا نزال بهذا الملتقى المهم الذي يشهل ويرشد الطلبة على طبيعة التخصصات في الجامعات والكليات في قطاع غزة، مبينة أن هناك العديد من الطلبة استفادوا من هذا اللقاء الجامع في مكان واحد، يسهل عملية الاختيار والاطلاع بشكل أفضل وأوضح.

ودعت نزال خلال حديثها لوكالة" الرأي" وزارة التربية والتعليم الاستمرار في هذه الملتقيات الأعوام القادمة حتى يستفيد الطلبة الخريجين من الثانوية العامة بكافة فروعها.