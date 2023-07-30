دائرة التسوية تبحث سبل التعاون لإنجاح مشروع التسوية الشاملة في الوسطى

الوسطى - وكالة الرأي:

بحثت مديرة دائرة التسوية أ. فايزة المبحوح مدير مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة في قطاع غزة خلال زيارتها بلدية المغازي واللقاء مع رئيس البلدية م. حاتم الغمري سبل التعاون المشترك لإنجاح المشروع ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التسجيل وتثبيت الملكيات وفقاً للإجراءات الميسرة المعمول بها.

وأعربت أ. فايزة المبحوح عن شكرها للبلدية على دورها وتعاونها مع سلطة الأراضي في تسهيل انجاز المعاملات والتوعية بأهمية المشروع وإتاحة الفرصة لطواقم التسوية بالوصول لأكبر عدد من المواطنين في المنطقة من خلال اللقاءات المجتمعية.

ومن جهته قال م. حاتم الغمري رئيس بلدية المغازي أن مشروع التسوية هو من المشاريع الريادية التي نفذت وساهمت شكل كبير في حل إشكاليات الملكيات وتساعد ايضا في تجاوز كل المعيقات والصعوبات التي تواجه البلديات لا سيما في مشاريع الافراز.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تنفيذ نشاطات مشتركة للوصول لأكبر عدد من المواطنين في المنطقة ونشر المزيد من الإعلانات والإرشادات بالتعاون مع البلدية بهدف التشجيع على التسجيل والانتهاء منه قبل الإعلان عن انتهاء عمل طواقم التسوية في منطقة المغازي نهاية شهر أيلول سبتمبر القادم.