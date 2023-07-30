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الاقتصاد: تنظيم 45 زيارة ميدانية خلال أسبوع

30 تموز / يوليو 2023 03:51

غزة - وكالة الرأي:

نظمت طواقم الادارة العامة للصناعة 45 زيارة ميدانية خلال أسبوع.

وشملت الزيارات منشآت صناعية مختلفة في محافظات قطاع غزة.

ونظم قسم الصناعات المعدنية والحرفية في دائرة الرقابة الصناعية بالوزارة جولات ميدانية على محال السخانات الشمسية بغرض الرقابة والتفتيش ومتابعة محاضر التحفظ والمعابر واجراءات التراخيص الصناعي.

 وشملت الزيارات مناجر خشبية ومتاجر للأثاث وشركات الزجاج وغيرها من المنشآت الصناعية.

كما واشرفت الطواقم على فحص منظمات وصمامات اسطوانات غاز سعة 12 kg مستوردة بالإضافة إلى فرش غاز واخذ عينات منها حسب الاصول.

وتأتي الزيارات التي تنفذها الطواقم للتأكد من مطابقة الصناعات المختلفة للمواصفات المعتمدة ولشروط الامن والسلامة.

وأوضحت طواقم الادارة العامة للصناعة مواصلة جولاتها وزياراتها الميدانية على كافة المنشآت الصناعية لضمان سير عجلة المصانع وفق الاجراءات المتبعة.

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