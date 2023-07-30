الحكم المحلي تفتتح برنامجاً تدريبياً حول "تعزيز فلسفة التخطيط "

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت دائرة الشؤون الإدارية – قسم الموارد البشرية بوزارة الحكم المحلي برنامجاً تدريبياً بعنوان: " تعزيز مهارات ومعرفة فلسفة التخطيط لدى المهندسين"، والذي استهدف 17موظف/ة من فئة المهندسين بالحكم المحلي.

وافتتح البرنامج التدريبي م. حسام عزام وبحضور أ. هالة القصاص مسؤول التدريب، بدوره رحب م. عزام بالحضور موضحا مدى أهمية البرنامج التدريبي ومحتوياته وأهدافه متحدثاً أن الدورة جاءت بناءً على تلبية الاحتياج التدريبي للموظفين، داعياً المتدربين إلى الالتزام بالدورة لتحقيق الاستفادة المثلى.

وحاضر اللقاء الأول الوكيل المساعد المستشار/ أ. حسن أبو ريالة، حيث استعرض مفهوم قانون التنظيم للمدن، ومنطق المركزية واللامركزية بالإضافة لقانون تنظيم المدن والمشروعية القانونية لتحديد مفهوم الحكم المحلي في ظل المركزية واللامركزية، وإطار القانون الذي يحكمه، المهام، دور التشريعي في سن القوانين والأنظمة والتعليمات.