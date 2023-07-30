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التعليم تُشارك في حفل افتتاح المقر الجديد لمدرسة دار السلام

30 تموز / يوليو 2023 08:26

التعليم تُشارك في حفل افتتاح المقر الجديد لمدرسة دار السلام
التعليم تُشارك في حفل افتتاح المقر الجديد لمدرسة دار السلام

غزة - وكالة الرأي

شارك مدير التربية والتعليم غرب غزة أ. مازن نور الدين في حفل افتتاح المقر الجديد لمدرسة دار السلام الخاصة بمشاركة د. منى الصادق مدير دائرة الاعتماد والترخيص المدرسي في الوزارة، مدير الدائرة الفنية د. جواد الشيخ خليل وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية، ود. أروى الريس مدير المدرسة إلى جانب العديد من الشخصيات الاعتبارية في قطاع غزة.

وفي كلمته هنأ مدير التربية والتعليم أ.مازن نور الدين إدارة المدرسة لافتتاحها المقر الجديد، مستعرضاً أهم انجازات المديرية التي كان أبرزها حصول المديرية على 6 مراكز أولى على مستوى الوطن، مؤكداً أن المدارس الخاصة أصبح لها دور فعال وضمن المدارس المنافسة على جميع المحافل والمسابقات والامتحانات المحلية والدولية.

وبين أن مدرسة دار السلام له بصمة خاصة من خلال تبنيها لبرامج القيم والسلوك لجميع طلابها.

ومن جانبها رحبت د. الريس بالحضور جميعاً شاكرة كل الجهود والاسهامات التي بذلت ووضعت وصولا لافتتاح المقر الجديد، داعية جميع الحضور إلى الوقوف بجانب المدرسة للخروج بجيل صاحب قيم وخلق ورسالة علمية سامية.

وتجول الوفد في اروقة ومرافق المبنى الجديد للمدرسة وسط إعجاب الحضور من جودة المرافق والأثاث والمختبرات وجميع مرافق المدرسة.

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