وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تراجع ذكاء "ChatGPT" عقب محاولات لـ"تهذيبه" وكالة الرأي الفلسطينية أجهزة أندرويد القديمة عرضة للاختراق اعتبارًا من أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية قرية إندونيسية تغرق بسبب تغير المناخ وكالة الرأي الفلسطينية لدغة برغوث تحول حياة شاب إلى مأساة حقيقية وكالة الرأي الفلسطينية خطة إسرائيلية لبناء "الهيكل الثالث" في باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في حفل افتتاح المقر الجديد لمدرسة دار السلام
أخبار » الأخبار الحكومية

متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

31 تموز / يوليو 2023 08:28

غزة - وكالة الرأي

نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

55555 خضرة جديد
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟