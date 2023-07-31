"أجهزة الداخلية" تختتم زيارات الناجحين في الثانوية العامة

غزة - وكالة الرأي

اختتمت أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني سلسلة زيارات لتهنئة الطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء شهداء الوزارة.

وشارك في الزيارات، التي استمرت خلال الأسبوع الماضي، عدد من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية ومدراء الإدارات المركزية، ومدراء الوحدات وكبار الضباط بالوزارة.

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء عادل حامد إن هذه الزيارات تأتي تقديرًا ووفاء لشهداء وزارة الداخلية وتضحياتهم، وتأكيدًا على مشاركة الوزارة لجميع المناسبات الخاصة بشهدائها.

ولفت إلى أن ذلك هو أقل الواجب تجاه أبناء من ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل أداء رسالتهم السامية في خدمة أبناء شعبهم في كل الميادين.

وأوضح اللواء حامد أن الزيارات شملت 95 طالبًا وطالبة وهم المتفوقين والناجحين من أبناء شهداء الوزارة في جميع محافظات قطاع غزة.

من جانبها، توجهت وفود "أجهزة الداخلية" بالتهاني والتبريكات للطلبة الناجحين من أبناء شهداء منتسبي الوزارة، آملة لهم مستقبلاً زاهرًا وحياة ملؤها التميز والإبداع والتفوق.

وأكدت وفود "أجهزة الداخلية" أن الوزارة كانت وستبقى على الدوام، الوفية لدماء شهدائها من القادة والجند، المُحافِظة على عهدهم، السائرة على دربهم في خدمة أبناء شعبنا بكل تفانٍ وإخلاص.

ونوهت إلى أن أبناء الشهداء يمثلون مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء شعبنا، مؤكدين على أن الوزرة ستبقى على الدوام بجانبهم وتساندهم، وتشد على أيديهم.

ولاقت جولة الزيارات ترحيبًا كبيرًا لدى الطلبة الناجحين وذويهم حيث رحّب أهالي الطلبة بالزيارات، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بها.