النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2584) الاثنين31/7/2023
أخبار فلسطينية
- إسماعيل هنية: الاحتلال لن يكون صديقا ولا جارا.. والمقاومة خيارنا لإنجاز التحرير
- أبو مازن يعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لاستضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية
- الرئيس الفلسطيني: انقلاب 2007 أوقعنا بنكبة جديدة.. ويجب إنهاؤه فورا
- عباس يثمن دور الأردن ومصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني
- خريشة: اجتماع الأمناء العامين لم يحمل جديداً ومقاطعة "الجهاد" موقف يحسب لها
أخبار إسرائيلي
- اتفاق مغربي إسرائيلي على تسيير خط جوي بين تل أبيب والصويرة بدءاً من سبتمبر
- اجتماع «العلمين» الفلسطيني محاولة جديدة للمصالحة
- إسرائيل: تعتيم على عملية "تهريب أسلحة" عبر الحدود الأردنية
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القدس العربي
- لقاء الأمناء العامّين في «العلمين» المصرية: الجمهور الفلسطيني متشائم والحركة الأسيرة تطالب بتبني تجربتها في الوحدة
- باحثون يهود: هكذا تضلل إسرائيل العالم في بناء وتسمين الاستيطان
- “أونروا” تعلق جميع خدماتها في مخيم “عين الحلوة” بلبنان
- الفصائل الفلسطينية تتفق في مصر على تشكيل لجنة من قادتها لإنهاء الانقسام- (فيديو)
- المتطرف بن غفير يصدر قرارا جديدا للتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال
- منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تستهدف إقامة 6 مستوطنات سياحية إضافية في الضفة الغربية
- جيش الاحتلال يعلن تعرض أحد مواقعه لإطلاق نار شمالي الضفة
- خطيب الأقصى: نرفض حرق الكتب المقدسة وأفعال بن غفير “إعلان حرب”
- الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني اقتحم حاجزا شمالي الضفة
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الشرق الأوسط
- في جلسة طارئة... إسرائيل تحذر الدولة اللبنانية من نشاط «حزب الله»
- اجتماع الفصائل الفلسطينية: طرح حكومة «تكنوقراط»... والسلطة تُصر على «سلاح واحد» بالضفة
- اشتعال «عين الحلوة» بعد اغتيال مسؤول عسكري في «فتح»
- اتفاق مغربي إسرائيلي على تسيير خط جوي بين تل أبيب والصويرة بدءاً من سبتمبر
- انطلاق اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في مصر
- اجتماع لأمناء الفصائل الفلسطينية بـ«أجندة توافقية»
الغد الأردنية
- الفصائل الفلسطينية تضع آليات لمواجهة الاحتلال
- أنباء عن خطط إسرائيلية لمواجهة محتملة على حدود لبنان.. ونصرالله يحذر
- الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية
- عباس يثمن دور الأردن ومصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني
- مستوطنون متطرفون يجرفون أراضي جنوب نابلس
الاهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا ونجله على هدم شقتيهما بالقدس.. ويعتقل شابًا قرب الأقصى
- اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله
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الاخبار اللبنانية
- لقاء العلمين الفلسطيني: حوار مجترّ... بلا إنجازات
- «تعثّر» في مسار المصالحات: إردوغان يَنتظر السيسي ونتنياهو
- وسط تغيّب ثلاث منها... الفصائل الفلسطينية تعقد اجتماعها في مصر
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- حزب الشعب الفلسطيني: اجتماع الفصائل بمصر إنجاز وطني
- إسرائيل وأمريكا تناقشان توسيع عمليات تطبيع العلاقات مع دول مهمة
- إسماعيل هنية: الاحتلال لن يكون صديقا ولا جارا.. والمقاومة خيارنا لإنجاز التحرير
- عزام الأحمد: الفصائل متفقة على مقاومة الاحتلال.. وحمل الفلسطينيين للسلاح أمر مشروع
- مصطفى البرغوثي: اجتماع العلمين بداية لمرحلة جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام
- تقرير: مقتل 6 أشخاص باشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اجتماعات العلمين محطة مطلوبة وضرورية
- في ختام اجتماع العلمين.. أبومازن يدعو لتشكيل لجنة من الفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام
- أبو مازن يعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي لاستضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية
- الرئيس الفلسطيني: انقلاب 2007 أوقعنا بنكبة جديدة.. ويجب إنهاؤه فورا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- 8 سنوات على جريمة إحراق المستوطنين لعائلة "دوابشة" أحياء
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- 22 عاما على اغتيال الجمالين "منصور" و"سليم" في نابلس
- حملة مداهمات واقتحامات بالضفة تخللها مواجهات واعتقالات
- فجر اليوم.. مقتل شاب رميًا بالرصاص في مدينة اللد بالداخل المحتل
- بالفيديو والصور وقفات جماهيرية بقطاع غزة دعمًا لاجتماع "الأمناء" ورفضًا للحصار
- هنية يدعو إلى تبنّي خطة وطنية فاعلة لمواجهة حكومة الاحتلال
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صحيفة القدس
- محللان لـ "القدس": اجتماع مصر شكلي واللجنة المعلن عنها ستكون مثل سابقاتها
- ضحيتان جديدتان لجرائم القتل في الداخل المحتل
- بن غفير يتجاوز المحكمة ويمنح بولارد رخصة حمل سلاح
- إهمال طبي واضح بحق الأسير المقدسي حسام مطر
- الاحتلال يعتقل شابين تسللا من الأردن
صحيفة الأيام
- »اجتماع الفصائل: لجنة تتابع استكمال الحوار والرئيس يحدّد أسس الوحدة وإنهاء...
- »أبو يوسف لـ"الأيام": اللجنة ستتابع التوجهات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع
- »مخيم عين الحلوة: ستة قتلى من فتح في اشتباكات مع مجموعات إسلامية
- »حملة إخطارات واسعة بالهدم ووقف البناء ومستوطنون يجرفون في قريتين قرب...
- »تظاهرات جماهيرية حاشدة في قطاع غزة تحت شعار "بدنا نعيش"
- »سلطات الاحتلال تحوّل "نصباً تذكارياً" في الشيخ جرّاح إلى مشروع استيطاني
- »إسرائيل: تعتيم على عملية "تهريب أسلحة" عبر الحدود الأردنية
- »كشف جديد عن خمسة قبور رومانية في غزة
» الحياة الجديدة
- اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة عقب اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا وأربعة من مرافقيه
- فعاليات وطنية ترفض إطلاق النار على سيارة رئيس بلدية جنين
- الرئاسة: المجزرة الإرهابية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيمات صيدا وعددا من رفاقه المناضلين بمخيم عين الحلوة هي تجاوز للخطوط الحمراء
- إصابات إثر قمع "حماس" مظاهرات مطالبة بحياة كريمة في قطاع غزة
وكالة الرأي
- "القسام" تعلن مسؤوليتها عن إعطاب آلية للاحتلال في جنين
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- محدث الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة
- المرور: 9 إصـابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق رام الله
- صور "السياحة" تستقبل 1633 زائرًا بمواقعها الأثرية خلال يوليو
وكالة صفا ط قيود
- حكومة الاحتلال تتبنى المشروع رسميًا
- بناء "الهيكل الثالث" مكان الأقصى.. حلم إسرائيلي هل يتحقق قريبًا؟
- مسؤولون بجيش الاحتلال: احتمالية الحرب مع حزب الله الأعلى منذ 2006
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- 8 سنوات على جريمة حرق عائلة دوابشة
- تخللها اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
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فلسطين اليوم
- لهدم حديقة عامة...إصابات خلال اقتحام متواصل للاحتلال لقرية المغير شرق رام الله
- خريشة: اجتماع الأمناء العامين لم يحمل جديداً ومقاطعة "الجهاد" موقف يحسب لها
- تقرير موقف "الجهاد" بعدم المشاركة وتأثيره على مؤتمر الأمناء بالقاهرة
- الأشهر المقبلة: "الأونروا" تحذر من مجاعة حقيقية في قطاع غزة
- هنية: استمرار الاعتقال السياسي يشكل إساءة عميقة لنا جميعًا ولنهج المقاومة والثورة
سما نيوز
·ميقاتي يطالب القيادات الفلسطينية بإنهاء ظاهرة الاشتباكات المتكررة
·هنية: الفصائل قدمت خلال اجتماع الأمناء العامين خطة وطنية تشمل بُعدين
·"إسرائيل" تفرض تعتيما على عملية "تهريب كبيرة واستثنائية" عبر الحدود الأردنية
·هل تذهب "إسرائيل" إلى مواجهة مع "حزب الله" ؟
·الأونروا تعلق خدماتها...ارتفاع حصيلة الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة إلى 6 قتلى وأكثر من 30 جريحاً
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عرب ٤٨
·مواجهات واعتقالات بالضفة: الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها
·اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وذلك لأول مرة بعد العدوان العسكري على المخيم الذي نفذ فجر الإثنين الموافق الثالث من تموز/يوليو الحالي.
·9 جرائم قتل باللد منذ مطلع العام: مقتل شاب رميا بالرصاص
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وكالة وفا
·عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 1.01% الشهر الماضي
- "محدث" الاحتلال يصيب خمسة شبان بالرصاص ويجرف حديقة عامة في ا ...
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