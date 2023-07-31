النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2584) الاثنين31/7/2023

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31 تموز (يوليو)

·2002م قيام دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، وكان يتواجد في الخيمة 12مفرداً من عائلة الهجين، وأدى ذلك إلى استشهاد 4 منهم وإصابة الباقين بجروح.

·2002م عملية فدائية في مدينة القدس في الجامعة العبرية تودي بحياة 7 أشخاص وجرح ما يزيد عن 20، وذلك في حرم الجامعة العبرية في مدينة القدس، وقد أعلنت كتائب القسام المسئولية عن هذه العملية.

·2002م مقتل اثنين من الإسرائيليين قرب بلدة جماعين شمال الضفة الغربية إثر إطلاق نار عليهم من مسلحين فلسطينيين.

·2001م اغتيال القائد جمال عبد الرحمن منصور 42معاماً والقائد جمال إبراهيم سليم 42معاماً خلال عملية قصف من طائرات إسرائيلية، واستشهد في نفس الحادث كل من عمر منصور فهيم دوابشة ومحمد البيشاوي وعثمان قطناني والطفلان أشرف وبلال أبو خضر، والشهداء جميعاً من نابلس.

·2001م استشهد الكاتب والمصور الصحفي ومراسل شبكة "صابرون نت" ومدير مكتب صحيفة "صوت الحق والحرية" في نابلس والشهيد "عثمان القطناني" من قصف المروحيات الإسرائيلية من نوع أباتشي مقر المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في مدينة نابلس.

·2001 م استشهد الصحفي "محمد البيشاوي" مصور صحيفة "الحياة الجديدة" ومراسل شبكة إسلام أون لاين، بعد أن قصفت المروحيات الإسرائيلية من نوع أباتشي مقر المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام في مدينة نابلس.

·1994 م وضع حجر الأساس لمبنى البنك الفلسطيني - المصري في غزة.

·1988 الملك حسين يعلن عن فك العلاقة القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية، دون أن يجري أية مشاورات مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل اتخاذ هذا الإجراء. مما أحاط العلاقات الأردنية- الفلسطينية بالغموض والتجاذب في المواقف السياسية حتى قمة العقبة في 22/10/1988، بحضور الرئيس ياسر عرفات والرئيس مبارك والملك حسين لبحث موضوع الدولة الفلسطينية، وقد أعلن مبارك في نهاية هذه القمة أن الجانبين الفلسطيني والأردني اتفقا على إقامة اتحاد كونفدرالي بين دولة فلسطينية مستقلة والمملكة الأردنية الهاشمية. كما بحث في هذه القمة موضوع عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف الصراع.

·1970 م إسرائيل تعلن موافقتها على مبادرة روجرز (نسبة لوزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز) لحل نزاعها مع العرب.

·1961م وصول المهاجر اليهودي رقم مليون إلى الدولة العبرية منذ تأسيسها على معظم أرض فلسطين عام 1948.

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