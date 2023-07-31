الصحة:تطوير قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي

غزة- وكالة الرأي:

شهد قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في غزة تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتقنية، مما ساهم في تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى.

وأكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أن قسم الطوارئ أصبح الآن مهيأً ومجهزًا بشكل أفضل مما كان عليه للتعامل مع مختلف الحالات، وهذا يساعد الكوادر الطبية والتمريضية من تأدية واجبها على أكمل وجه في إنقاذ الأرواح.

وأضاف الدكتور أبو سلمية أن إدارته تولي اهتماماً كبيراً لقسم الطوارئ من حيث تقديم الخدمة وإتاحة العمل بما يتيح للمواطن الغزي الوصول والحصول على الخدمة المناسبة، مما يتطلب من المواطن الكريم مراعاة أنظمة العمل والتعاون مع الكوادر الصحية من أجل تعزيز منظومة العمل الصحي.

يذكر أن مشروع تطوير قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم تنفيذه على مراحل بتكلفة قدرت بنحو مليون دولار.