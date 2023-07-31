وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع ناصر يستعد لتطبيق نظام الحوسبة بأقسام النساء والتوليد وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" يفتتح دورة "الإسعافات الأولية للتعامل مع الموقوفين" وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالوسطى يفتتح دورة "منقذ بحري" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة:تطوير قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2584) الاثنين31/7/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "سلامة أطفالنا مسؤوليتنا".. حملة للتوعية بخطر النوافذ المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تكشف ملابسات سرقة متجر لبيع الأحذية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 9 إصـابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: مجمع الشفاء ووفد طبي يجريان عمليات جراحية

31 تموز / يوليو 2023 01:11

مجمع الشفاء والوفد الطبي المتخصص بجراحة الصدر يجريان عددا من العمليات الجراحية
مجمع الشفاء والوفد الطبي المتخصص بجراحة الصدر يجريان عددا من العمليات الجراحية

غزة- وكالة الرأي:

أجرى الطاقم الطبي المحلي بمجمع الشفاء الطبي، برئاسة د.رائد العريني استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر بالمجمع، والوفد الطبي المتخصص بجراحة الصدر، برئاسة د.فراس أبو عكر استشاري جراحة الصدر والقادم من الداخل المحتل من منظمة أطباء لحقوق الانسان، عددا من العمليات الجراحية.

وأوضح د.العريني، أنه منذ وصول الوفد إلى مجمع الشفاء مساء يوم الخميس، تم معاينة عدد من الحالات بمشاركة الوفد والطاقم المحلى من أطباء جراحة الصدر، حيث تم إجراء 5 عمليات جراحية ما بين نوعية وكبرى تمثلت باستئصال أورام لجدار الصدر وكذلك استئصال فصوص رئوية بالمنظار الجراحي أحادي الفتحة.

وأكد د.العريني، أن هذه العمليات تمت بنجاح، وأن المرضى في حالة صحية جيدة، لافتا إلى أن هذه العمليات ساهمت في تخفيف من قوائم الانتظار في قسم جراحة الصدر، بالإضافة إلى تدريب الطواقم المحلية من أجل الارتقاء بالمستوى المحلي للأخصائيين وصقل مهاراتهم.

من جانبه، عبر مدير مستشفى الجراحة د.نضال أبو هدروس عن سعادته لما يشهده قسم جراحة الصدر من إنجازات وتطوير يواكب كل جديد في خدمة أبناء شعبنا، مقدما شكره وتقديره للدكتور فراس والوفد المرافق له على جهودهم في خدمة أبناء شعبنا.

بدوره، قدم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية شكره وتقديره العميق إلى منظمة أطباء لحقوق الانسان برئاسة د.صلاح الحاج يحيي على جهودهم التي تساهم في رفع القدرات العلمية والعملية لطواقمنا الطبية بما يخفف من معاناة مرضى قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن منظمة أطباء لحقوق الانسان هي منظمة طبية غير حكومية تأسست في عام 1988، وتعمل على تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للمرضى في المناطق المحاصرة أو التي تعاني من النزاعات المسلحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟