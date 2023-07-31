الصحة: مجمع الشفاء ووفد طبي يجريان عمليات جراحية

غزة- وكالة الرأي:

أجرى الطاقم الطبي المحلي بمجمع الشفاء الطبي، برئاسة د.رائد العريني استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر بالمجمع، والوفد الطبي المتخصص بجراحة الصدر، برئاسة د.فراس أبو عكر استشاري جراحة الصدر والقادم من الداخل المحتل من منظمة أطباء لحقوق الانسان، عددا من العمليات الجراحية.

وأوضح د.العريني، أنه منذ وصول الوفد إلى مجمع الشفاء مساء يوم الخميس، تم معاينة عدد من الحالات بمشاركة الوفد والطاقم المحلى من أطباء جراحة الصدر، حيث تم إجراء 5 عمليات جراحية ما بين نوعية وكبرى تمثلت باستئصال أورام لجدار الصدر وكذلك استئصال فصوص رئوية بالمنظار الجراحي أحادي الفتحة.

وأكد د.العريني، أن هذه العمليات تمت بنجاح، وأن المرضى في حالة صحية جيدة، لافتا إلى أن هذه العمليات ساهمت في تخفيف من قوائم الانتظار في قسم جراحة الصدر، بالإضافة إلى تدريب الطواقم المحلية من أجل الارتقاء بالمستوى المحلي للأخصائيين وصقل مهاراتهم.

من جانبه، عبر مدير مستشفى الجراحة د.نضال أبو هدروس عن سعادته لما يشهده قسم جراحة الصدر من إنجازات وتطوير يواكب كل جديد في خدمة أبناء شعبنا، مقدما شكره وتقديره للدكتور فراس والوفد المرافق له على جهودهم في خدمة أبناء شعبنا.

بدوره، قدم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية شكره وتقديره العميق إلى منظمة أطباء لحقوق الانسان برئاسة د.صلاح الحاج يحيي على جهودهم التي تساهم في رفع القدرات العلمية والعملية لطواقمنا الطبية بما يخفف من معاناة مرضى قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن منظمة أطباء لحقوق الانسان هي منظمة طبية غير حكومية تأسست في عام 1988، وتعمل على تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للمرضى في المناطق المحاصرة أو التي تعاني من النزاعات المسلحة.