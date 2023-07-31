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بلدية دير البلح تجري زيارتين لشركة الكهرباء ومديرية عمل الوسطى

31 تموز / يوليو 2023 01:30

الوسطى - وكالة الرأي

أجرى رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو زيارة تهنئة لمدير فرع شركة توزيع الكهرباء بالمنطقة الوسطى م. رمزي الغمري بمناسبة تولي المنصب الجديد متمنياً له التوفيق وتحقيق إنجازات أكبر تخدم المصلحة العامة.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من المحاور المشتركة فيما يتعلق بأعمال الشركة بالمدينة والتنسيق المستمر لسير العمل وفق الأصول، مؤكدين على عمق العلاقة بما يعزز العمل وتقديم الخدمة.

كم أجرى زيارة تهنئة لمدير مديرية عمل المنطقة الوسطى م. أحمد النجار لتهنئته بالمنصب الجديد، وتم خلال الزيارة الحديث عن المهام والمسؤوليات التي تتولاها المديرية وآليات عملها لتشمل كافة فئات المجتمع.

وفي نهاية الزيارتين تم تقديم درع تهنئة بالمنصب الجديد.

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