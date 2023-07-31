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سلطة الأراضي تبحث سبل التصدي للتعديات على الأراضي الحكومية

31 تموز / يوليو 2023 01:34

سلطة الأراضي تبحث سبل التصدي للتعديات على الأراضي الحكومية
سلطة الأراضي تبحث سبل التصدي للتعديات على الأراضي الحكومية

غزة  - وكالة الرأي

بحث مدير عام التفتيش والمكاتب الفرعية في سلطة الأراضي أ. عصام الحمارنة خلال اجتماعه مع مدراء المكاتب الفرعية وضع خطة وآليات محددة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ومنع تزايدها.

 وأوضحت سلطة الأراضي اليوم، أن الاجتماع الذي ضم مدراء المكاتب، تناول سبل التعاون مع الجهات الحكومية لا سيما قوات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة لمنع التعديات وملاحقة المتعدين واتخاذ المقتضى القانوني المتعدين على الأراضي الحكومية.

 وأكد أ. عصام الحمارنة على ضرورة مواصلة عمليات التفتيش والمتابعة للأراضي الحكومية على مدار الساعة، ومنع أي تعديات أو بيوعات وتصرفات تحدث عليها واتخاذ المقتضى القانوني بحق أي شخص يقوم بإجراء أي تصرف على هذه الأراضي وفقاً للإجراءات المعمول بها والمتفق عليها مع كافة الجهات.

وشدد الحضور على أهمية الأراضي الحكومية باعتبارها المخزون الاستراتيجي للاحتياجات العامة المستقبلية وأكدوا على ضرورة الحفاظ عليها ومنع أي تعديات وتجريم التعدي.

وتناول الاجتماع أيضا سبل زيادة الخدمات المقدمة للجمهور من قبل المكاتب الفرعية في مجال الطابو واملاك الحكومة المساحة العامة

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