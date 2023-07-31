كلية الدعوة الاسلامية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت كلية الدعوة الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفرعيها الوسطى والشمال عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي 2023- 2024م, في برنامجي البكالوريوس والدبلوم، الذي ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10/8/2023م.

وقال عميد الكلية د. عبد الله أبو عليان: "إن هناك شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين بالالتحاق في الكلية أبرزها القبول في برنامج بكالوريوس الدعوة الإسلامية من معدل (65%) فما فوق للطلاب و(70%) فما فوق للطالبات، في حين أن القبول لبرنامج دبلوم الدراسات الإسلامية من معدل (55%) فما فوق".

كما وأشار أبو عليان الى ضرورة أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، منوهًا الى أن العدد سيكون محدودًا والأولوية لخريجي الثانوية العامة أصحاب المعدلات المرتفعة.

ودعا الطلبة الراغبين بالتسجيل التوجه الى مقر الكلية الرئيس الكائن في دير البلح شرق مستشفى شهداء الأقصى، وفرع الكلية في بيت لاهيا – شارع المنشية غرب مدينة بيسان، مع اصطحاب صورة شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن شهادة الميلاد وصورة شخصية عدد (4) مقاس (4×6).

وأوضح أن الكلية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم فيها الدراسة بشكل مجاني وتتكفل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالإنفاق عليها، ويقوم بتدريس الطلبة نخبة من ذوي الكفاءة والاختصاص من حملة الشهادات العليا.

وبين أن مجالات عمل خريج كلية الدعوة واسعة منها العمل في وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن الخريج يستطيع أيضاً استكمال الدراسات العليا في العلوم الشرعية المختلفة في الجامعات المحلية والدولية.

وحول المنح والامتيازات بين أن الطلبة الحاصلين على الامتياز في الثانوية العامة سيحصلون على منحة مالية فصلية بقيمة (100) دولار ما داموا يحافظون على درجة الامتياز في المعدل الفصلي، إلى جانب تعيين أوائل الطلبة الخريجين بعقود وظيفية خاصة لمدة عام في وزارة الأوقاف.