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وزارة الصحة والهيئة الدولية العربية للإعمار يبحثان التعاون المشترك

31 تموز / يوليو 2023 02:45

وزارة الصحة والهيئة الدولية العربية للاعمار يبحثان التعاون المشترك
وزارة الصحة والهيئة الدولية العربية للاعمار يبحثان التعاون المشترك

عمان- وكالة الرأي:

بحث وفد وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد د. عبد اللطيف الحاج، مع رئيس مجلس ادارة الهيئة الدولية العربية للاعمار م. زهير العمري وم. مهند الجندي وا. محمد مخيمر المدير التنفيذي للهيئة، وا. ياسر مكحل المدير المالي سبل تعزيز التعاون المشترك.

ويأتي ذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الأردنية عمان، وتخلل اللقاء الذي ضم مديرعام المستشفيات د. محمد زقوت، ومدير عام التعاون الدولي والمشاريع د. مروان أبو سعدة استعراض تطورات المشهد الصحي في فلسطين وخاصة في قطاع غزة والجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تعزيز مختلف عناوين تقديم الخدمة رغم التحديات.

وعبر الوفد الوزاري عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى الهيئة الدولية العربية للاعمار على دعمهم ومساندتهم المتواصل في مختلف المشاريع النوعية التي شهدتها مرافق وزارة الصحة في غزة .

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