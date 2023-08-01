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"التنمية "ومؤسسة وافا تنفذان سلسلة زيارات لمشاريع الاستصلاح الزراعي

01 آب / أغسطس 2023 11:47

"التنمية "ومؤسسة وافا تنفذان سلسلة زيارات لمشاريع الاستصلاح الزراعي

غزة-وكالة الرأي 
نفذت دائرة التمكين الاقتصادي في الإدارة العامة لمكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية ،بالشراكه مع مؤسسة وافا للتنمية ، جوله ميدانية تضمنت زيارة مشاريع الاستصلاح الزراعي الحالات الاجتماعية الذي تم تنفيذه بتمويل من مؤسسة وافا للتنمية في محافظة شمال غزة

من جانبه، أكد أ. محمد أبو العلا مدير دائرة التمكين الاقتصادي أن هذه الزيارة جاءت لمتابعه سير تنفيذ المشاريع الصغيرة باعتبارها التجربه الأولي التي تقوم بها دائرة التمكين الاقتصادي في تمويل مشاريع استصلاح أرض زراعيه للحالات الاجتماعية.

وفي سياق متصل ،عبر أبوالعلا عن سعادته بالنجاح الذي حققته المشاريع الزراعية الصغيرة ،داعيا الجهات المانحة لدعم المشاريع التنموية الصغيرة للحالات الاجتماعية.
 

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