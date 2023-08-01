وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنجز 60 % من مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات في اليرموك وكالة الرأي الفلسطينية حركة تنقلات تعسفية في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية عائلة أبو قوطة تشيد بنتائج التحقيق بوفاة ابنها "شادي" وكالة الرأي الفلسطينية المختار أسامة بربخ: التحقيق الحكومي في حادثة "أبو قوطة" تميّز بالعدالة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "ومؤسسة وافا تنفذان سلسلة زيارات لمشاريع الاستصلاح الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع الأسرى في سجني “جلبوع” و”عسقلان” وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 27 هاتفاً خلوياً مفقودًا وكالة الرأي الفلسطينية رئاسة العمل الحكومي تعلن نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تنجز 60 % من مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات في اليرموك

01 آب / أغسطس 2023 12:17

بلدية غزة تنجز 60 % من مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات في اليرموك
بلدية غزة تنجز 60 % من مشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات في اليرموك

غزة-وكالة الرأي 
أكدت بلدية غزة أن نسبة الإنجاز في مشروع محطة تجميع وترحيل النفايات الحديثة في منطقة اليرموك بلغت نحو 60 % ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في تشرين أول / أكتوبر المقبل.

وقالت البلدية :"أنها أنجزت يوم أمس أعمال صب السقف الأول في محطة جمع وترحيل النفايات في منطقة اليرموك والتي شرعت البلدية بإنشائها لتحسين خدمة جمع وترحيل النفايات في المنطقة وحل المشاكل الصحية والبيئة التي تعاني منها المنطقة.

وبينت البلدية أن المساحة الإجمالية للسقف تبلغ نحو 1000 مترا مربعا ويندرج ضمن المرحلة الأولى للمشروع التي تشمل تشييد الطابقين الأرضي والأول وإنجاز أعمال المدخل المؤدي للمحطة والجدران الإستنادية حول المحطة وكذلك موقف سيارات الترحيل.

وأكدت البلدية أنها تسعى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل بناء طوابق إضافية بالإضافة إلى إنجاز أعمال التشطيب للمحطة.

وبينت أن المرحلة الأولى من المشروع تنفذ من خلال تمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقيمة 985 ألف دولار بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبالتنسيق مع وحدة المشاريع في وزارة الحكم المحلي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟