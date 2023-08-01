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مديرية دمغ ومراقبة المعادن تنظم 173 زيارة تفتيشيه خلال شهر يوليو

01 آب / أغسطس 2023 12:24

مديرية دمغ ومراقبة المعادن تنظم 173 زيارة تفتيشيه خلال شهر يوليو
مديرية دمغ ومراقبة المعادن تنظم 173 زيارة تفتيشيه خلال شهر يوليو

غزة-وكالة الرأي 
نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، 173 زيارة تفتيشيه خلال شهر يوليو المنصرم.

وأوضحت المديرية، أن جولاتها التفتيشية التي استهدفت محال بيع الذهب والمجوهرات بلغت 22 جولة تفتيشية في كافة محافظات القطاع.

وأكدت المديرية أنها زارت 3 مصانع لتصنيع الذهب والمجوهرات لمراقبة عملها وعملية الانتاج التي تمر بها الصناعة.

وسجلت المديرية خلال الشهر المنصرم محضر ضبط واحد، وجددت الرخص لـ 5 محال لبيع الذهب والمجوهرات.

وأشارت المديرية إلى أن طواقمها تعمل على مدار الأسبوع في مراقبة محال بيع الذهب وتفقد الدمغات ومدى التزامهم بتعليمات وتوجيهات الوزارة.
 

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