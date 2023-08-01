الزراعة تكرم موظفيها البالغين سن التقاعد"وحملة الدراسات ‏العليا

غزة-وكالة الرأي

كرمت وزارة الزراعة الفلسطينية، كوكبة من موظفيها الذين بلغوا سن العطاء ‏‏"التقاعد"، وعدد من الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا "الماجستير" ‏وذلك خلال حفل تكريمي نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام في مركز التدريب ‏والتطوير، بحضور وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري والمدراء العامون بالوزارة.‏

من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، أن هذا الحفل يأتي لتكريم ‏كوكبة من الزملاء الذين كانوا رواداً في الغرس والتأسيس للعمل في وزارة الزراعة، ‏اضافة الى ثلة من الزملاء المثابرين والمراكمين لقدراتهم العلمية بحصولهم على ‏درجة الماجستير.‏

وأشاد اليازوري بدور الزملاء المتقاعدين في خدمة القطاع الزراعي، وإخلاصهم ‏خلال فترة عملهم وخدمة وطنهم وشعبهم، داعياً إلى نقل خبراتهم إلى إخوانهم ‏وزملائهم في الوزارة، مضيفاً “إن التقاعد لا يعني انتهاء الخدمة بل هي بداية ‏مرحلة جديدة في تقديم الخبرة والعلم والمشورة".‏

وفي كلمته نيابة عن زملاءه المتقاعدين، قدم م.أكرم ابودقة، قدم الشكر لوكيل ‏الوزارة ولكافة الطواقم الفنية والإدارية في الوزارة علي التكريم، متمنياً التوفيق لكافة ‏الموظفين في الوزارة، مشيراً إلى أنه وزملاءه سيبقون الأوفياء لعملهم وشعبهم ولن ‏يبخلوا بأي شيء، مؤكداً استعداده وزملائه لتقديم الخدمة والمشورة والنصائح لكافة ‏العاملين في الوزارة، كما أنهم سيسخرون خبراتهم لخدمة زملائهم وشعبهم ووطنهم ‏‏.‏

وفي ختام الحفل، تم تكريم المحتفى بهم وذلك تقديراً وعرفاناً لدورهم الكبير خلال ‏فترة عملهم في وزارة الزراعة.‏

