الزراعة تكرم موظفيها البالغين سن التقاعد"وحملة الدراسات ‏العليا

غزة-وكالة الرأي
كرمت وزارة الزراعة الفلسطينية، كوكبة من موظفيها الذين بلغوا سن العطاء "التقاعد"، وعدد من الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا "الماجستير" وذلك خلال حفل تكريمي نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام في مركز التدريب والتطوير، بحضور وكيل الوزارة د.أيمن اليازوري والمدراء العامون بالوزارة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، أن هذا الحفل يأتي لتكريم كوكبة من الزملاء الذين كانوا رواداً في الغرس والتأسيس للعمل في وزارة الزراعة، اضافة الى ثلة من الزملاء المثابرين والمراكمين لقدراتهم العلمية بحصولهم على درجة الماجستير.
وأشاد اليازوري بدور الزملاء المتقاعدين في خدمة القطاع الزراعي، وإخلاصهم خلال فترة عملهم وخدمة وطنهم وشعبهم، داعياً إلى نقل خبراتهم إلى إخوانهم وزملائهم في الوزارة، مضيفاً “إن التقاعد لا يعني انتهاء الخدمة بل هي بداية مرحلة جديدة في تقديم الخبرة والعلم والمشورة".
وفي كلمته نيابة عن زملاءه المتقاعدين، قدم م.أكرم ابودقة، قدم الشكر لوكيل الوزارة ولكافة الطواقم الفنية والإدارية في الوزارة علي التكريم، متمنياً التوفيق لكافة الموظفين في الوزارة، مشيراً إلى أنه وزملاءه سيبقون الأوفياء لعملهم وشعبهم ولن يبخلوا بأي شيء، مؤكداً استعداده وزملائه لتقديم الخدمة والمشورة والنصائح لكافة العاملين في الوزارة، كما أنهم سيسخرون خبراتهم لخدمة زملائهم وشعبهم ووطنهم .
وفي ختام الحفل، تم تكريم المحتفى بهم وذلك تقديراً وعرفاناً لدورهم الكبير خلال فترة عملهم في وزارة الزراعة.