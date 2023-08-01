التدريب المهني ينظم محاضرات إرشادية لطلبة العام الجديد

غزة-وكالة الراي

نظمت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل محاضرة إرشادية استهدفت الطلبة المسجلين الجدد للعام التدريبي 2023/2024 في كافة دوائر التدريب المهني بالمحافظات، وذلك بهدف توعية الطلبة وتوجيههم نحو التخصصات والمجالات التي تؤهلهم في سوق العمل.

وحاضر في اللقاء الإرشادي عدد من المدربين والمختصين في مجال التوجيه والإرشاد المهني من الإدارة العامة للتدريب المهني.

وحرص المحاضرون على تعريف الطلبة بالخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل عام، وخدمات دوائر التدريب المهني المنتشرة في قطاع غزة بشكل خاص، وقدموا نبذة مختصرة عن التخصصات المتاحة، وضرورة التزام الطلبة بالقوانين والتعليمات المعمول بها في المراكز وآلية وامتحانات القبول في المراكز.

بدورهم، رحب المدربون بالطلبة الجدد الذين بلغ عددهم في اليوم الأول من خطة المحاضرات الإرشادية إلى 900 مسجل، متمنيين لهم دوام التوفيق والنجاح في عامهم التدريبي الجديد.