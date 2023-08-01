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الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عمل المعابر الاسبوعية

01 آب / أغسطس 2023 01:53

الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عمل المعابر الاسبوعية
الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عمل المعابر الاسبوعية

غزة-وكالة الرأي
أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عمل حركة المعابر من 25 يوليو حتى 31 يوليو 2023.

وقالت الإدارة:"إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2816 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري"

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1787 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، 1029 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 99 شاحنة محملة بحديد الخردة والنحاس والتوت وملابس وشيبس وخضار عبر معبري كرم أبو سالم.

وبين التقرير أنه تم إدخال 231 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 14,045 جرام من الذهب والمجوهرات، وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 6983.1 جرام.
 

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