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الأوقاف تبحث آليات الارتقاء بأداء موظفيها وتطوير بيئة العمل

01 آب / أغسطس 2023 02:12

الأوقاف تبحث آليات الارتقاء بأداء موظفيها وتطوير بيئة العمل
الأوقاف تبحث آليات الارتقاء بأداء موظفيها وتطوير بيئة العمل

غزة-وكالة الرأي 
بحث مدير عام المديريات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. منذر الغماري آليات الارتقاء بأداء موظفيها وتطوير بيئة العمل، بهدف تقديم خدمة أفضل للجمهور، بحضور مدير دائرة المساجد أ. راني العدلوني، ومدراء المديريات الخمس.

وأوضح الغماري أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بجودة العمل من خلال تراكم الإنجازات، والحضور المستمر بين أبناء شعبنا، والتفاعل معهم مع مختلف القضايا والجوانب الشرعية والاجتماعية ، مشيداً بجهود كافة الأقسام العاملة في المديريات المبذولة في تطوير العمل ومعالجة الإشكاليات التي تواجههم وصولاً إلى مستوى أفضل.
 

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