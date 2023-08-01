"التعليم" تُنفذ مخيم المسارات الصيفية لطلبة المدارس

غزة-وكالة الراي

تفقد وفد من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم شرق غزة مخيم مسارات صيفية، والذي يُنفّذ بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين ومركز القطان الثقافي.

وضم الوفد اللجنة المركزية للمخيمات برئاسة أ. حمدي الدلو وعضوية أ. فطين البنا، وأ. زياد بركات، ووفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة ضم أ. منير زعيتر مدير المديرية، ود. أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، وأ. أحمد أبوالكاس رئيس قسم الأنشطة.

وأكد أ. الدلو على أهمية دور اللجنة المركزية للمخيمات وذلك بالمتابعة الميدانية للمخيمات، وأشاد بدور المنشطين والمنشطات العاملين في المخيم لجهودهم في تنفيذ وإنجاح المخيم، كما قدم الشكر والتقدير للطلبة وأولياء الأمور.

من جهته، بين أ. البنا أن المخيم يتضمن زوايا متعددة تم تصميمها لتكون مشوقة ومحفزة للطلبة فمنها الرياضي، والفني، وفي مجال تنمية المهارات والذكاء، ومن خلال هذه الزوايا يتم كشف مواهب وقدرات الطلبة والعمل على تنميتها و تطويرها.

يشار إلى أن المخيمات تستمر مدة 5 أيام وتستهدف طلبة المرحلة الأساسية في 10 مدارس.

