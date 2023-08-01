وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة هاني نعيم الزراعية تُنظّم ورشة بعنوان المصائد الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية معهد القضاء يفتتح دورة المرافعات في الدعاوى المدنية والإدارية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُنفذ مخيم المسارات الصيفية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث آليات الارتقاء بأداء موظفيها وتطوير بيئة العمل وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدعو لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار حادثة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عمل المعابر الاسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تغرّد: واسأل أنفاق الرعب.. كيف ابتلعت هدار؟ وكالة الرأي الفلسطينية رئيس لجنة التحقيق: عملنا لـ72 ساعة متواصلة لكشف ملابسات حادثة أبو قوطة وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني ينظم محاضرات إرشادية لطلبة العام الجديد وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تمويل المشاريع الصغيرة توافق على اعتماد تمويل مشاريع جديدة
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تُنفذ مخيم المسارات الصيفية لطلبة المدارس

01 آب / أغسطس 2023 02:17

"التعليم" تُنفذ مخيم المسارات الصيفية لطلبة المدارس

غزة-وكالة الراي 
تفقد وفد من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم شرق غزة مخيم مسارات صيفية، والذي يُنفّذ بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين ومركز القطان الثقافي.

وضم الوفد اللجنة المركزية للمخيمات برئاسة أ. حمدي الدلو وعضوية أ. فطين البنا، وأ. زياد بركات، ووفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة ضم أ. منير زعيتر مدير المديرية، ود. أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، وأ. أحمد أبوالكاس رئيس قسم الأنشطة.

وأكد أ. الدلو على أهمية دور اللجنة المركزية للمخيمات وذلك بالمتابعة الميدانية للمخيمات، وأشاد بدور المنشطين والمنشطات العاملين في المخيم لجهودهم في تنفيذ وإنجاح المخيم، كما قدم الشكر والتقدير للطلبة وأولياء الأمور.

من جهته، بين أ. البنا أن المخيم يتضمن زوايا متعددة تم تصميمها لتكون مشوقة ومحفزة للطلبة فمنها الرياضي، والفني، وفي مجال تنمية المهارات والذكاء، ومن خلال هذه الزوايا يتم كشف مواهب وقدرات الطلبة والعمل على تنميتها و تطويرها.

يشار إلى أن المخيمات تستمر مدة 5 أيام وتستهدف طلبة المرحلة الأساسية في 10 مدارس.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟