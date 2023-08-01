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معهد القضاء يفتتح دورة المرافعات في الدعاوى المدنية والإدارية

01 آب / أغسطس 2023 02:20

معهد القضاء يفتتح دورة المرافعات في الدعاوى المدنية والإدارية
معهد القضاء يفتتح دورة المرافعات في الدعاوى المدنية والإدارية

غزة-وكالة الرأي 
افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالتعاون مع النيابة العامة، دورة المرافعات في الدعاوى المدنية والإدارية، بحضور المستشار د. حاتم أبو عيشة عميد المعهد، المستشار أ. صلاح الدريوي رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة، والمستشار د. أشرف فارس قاضي المحكمة العليا ومحاضر اللقاء الأول من الدورة.

ورحب المستشار د. حاتم أبو عيشة بالحضور جميعاً، موضحاً أهمية الدورة في تطوير قدرات السادة أعضاء النيابة العامة، فيما يتعلق بالمرافعة أمام المحكمة في الدعاوى المدنية والإدارية، مؤكداً حرص المعهد على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة ومكتبها الفني، للارتقاء بالمنظومة القانونية من أجل تحقيق رسالة العدالة السامية.

وبين المستشار أ. صلاح الدريوي أن الدورة جاءت ضمن إجراءات النيابة لتطوير العمل بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، ومشيداً بالتعاون المثمر مع المعهد والذي انبثق عنه تنفيذ هذه الدورة، والإعداد لبرامج تدريبية أخرى في نفس المجال.

بدوره تحدث المستشار د. أشرف فارس في محور "آلية إقامة الدعوى المدنية والسير فيها أمام المحكمة"، كعنوان للقاء الأول من الدورة التي تتوزع على 5 لقاءات بواقع 15 ساعة تدريبية، بمشاركة السادة أعضاء النيابة العامة.
 

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