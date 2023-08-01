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مدرسة هاني نعيم الزراعية تُنظّم ورشة بعنوان المصائد الغذائية

01 آب / أغسطس 2023 02:22

مدرسة هاني نعيم الزراعية تُنظّم ورشة بعنوان المصائد الغذائية
مدرسة هاني نعيم الزراعية تُنظّم ورشة بعنوان المصائد الغذائية

غزة-وكالة الراي 
 نظّمت مدرسة هاني نعيم الثانوية الزراعية الحكومية وبالتعاون مع وزارة الزراعة وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة تدريبية بعنوان: المصائد الغذائية كحل آمن لمكافحة ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون ، وذلك في إطار التعاون المشترك وتعزيز الجوانب العملية للمهندسين والطلاب.

وشارك في التدريب كوكبة من المهندسين الزراعيين والفنيين والطلاب والخريجين، وتم عقد نقاش موسع حول أحدث أساليب التكنولوجيا المستخدمة في مكافحة الحشرات التي تؤثر سلباً على الزراعة، وخاصة ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون.

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