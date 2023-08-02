أوقاف الوسطى تُنفذ جولات دعوية وتفتتح محطة تحلية مياه

الوسطى- وكالة الرأي:

نظم قسم الدعوة والإرشاد في مديرية أوقاف المحافظة الوسطى جولة دعوية، استهدفت المواطنين في أماكن مختلفة؛ بهدف نشر الآداب العامة، والتخلق بأخلاق ديننا الإسلامي، بمشاركة لفيف من الدعاة والخطباء.

بدوره أكّد رئيس القسم د. مصعب درويش أن الجولات مستمرة ضمن حملات متعدد تطلقها وزارة الأوقاف، منوهًا بأنها ستكون بشكل دوري ومستمر؛ إحياءً لفريضة الدعوة إلى الله في كل الميادين، مشيدًا بجهود الدعاة والخطباء المبذولة في إنجاح الجولات.

من جانبه قال مسؤول الفريق الدعوي الشيخ إسلام أبو إسعيد: "استهدفنا اليوم فئة الشباب الجالسين للتنزه؛ من أجل أن يكون للدعاة والوزارة سهم في إرشادهم وتذكيرهم باستثمار شبابهم".

وأشار إلى أن الجولات ستترك أثرًا طيبًا وكبيرًا في نفوس الشباب؛ من أجل استقطابهم نحو الهدف الحقيقي من وجودنا في الدنيا، وهو عبادة الله تعالى في الأرض.

في سياق آخر، افتتحت المديرية مشروع محطة تحلية للمياه بمسجد الأبرار في مدينة دير البلح بالمحافظة بتكلفة إجمالية تقدر ب 5000 دولار، بتبرعٍ كريم من فريق بصمة سواعد، وتنفيذ مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية.