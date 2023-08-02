وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفذ عدة جولات دعوية بمنطقة معن والسطر وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي "نحو الرسوخ" السادس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات ارشادية على مزارع الدجاج البياض بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية العمل وتشجيع الاستثمار تبحثان واقع حقوق العاملين في منشآت المنطقة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنهي أعمال صيانة أكثر من 100 مصحف وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات والمقاييس تعتمد مختبراً لفحص الكوابل الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تفعّل دور شرطة البيئة لمراقبة مشاريع حفر الآبار وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأوقاف وسلطة الأراضي تبحثان سبل التعاون في تطوير الأرشيف وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ جولات دعوية وتفتتح محطة تحلية مياه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تسلم الطلبة ذوي الإعاقة الحركية كراسي كهربائية
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الوسطى تُنفذ جولات دعوية وتفتتح محطة تحلية مياه

02 آب / أغسطس 2023 11:42

أوقاف الوسطى تُنفذ جولات دعوية وتفتتح محطة تحلية مياه
أوقاف الوسطى تُنفذ جولات دعوية وتفتتح محطة تحلية مياه

الوسطى- وكالة الرأي:

نظم قسم الدعوة والإرشاد في مديرية أوقاف المحافظة الوسطى جولة دعوية، استهدفت المواطنين في أماكن مختلفة؛ بهدف نشر الآداب العامة، والتخلق بأخلاق ديننا الإسلامي، بمشاركة لفيف من الدعاة والخطباء.

بدوره أكّد رئيس القسم د. مصعب درويش أن الجولات مستمرة ضمن حملات متعدد تطلقها وزارة الأوقاف، منوهًا بأنها ستكون بشكل دوري ومستمر؛ إحياءً لفريضة الدعوة إلى الله في كل الميادين، مشيدًا بجهود الدعاة والخطباء المبذولة في إنجاح الجولات.

من جانبه قال مسؤول الفريق الدعوي الشيخ إسلام أبو إسعيد: "استهدفنا اليوم فئة الشباب الجالسين للتنزه؛ من أجل أن يكون للدعاة والوزارة سهم في إرشادهم وتذكيرهم باستثمار شبابهم".

وأشار إلى أن الجولات ستترك أثرًا طيبًا وكبيرًا في نفوس الشباب؛ من أجل استقطابهم نحو الهدف الحقيقي من وجودنا في الدنيا، وهو عبادة الله تعالى في الأرض.

في سياق آخر،  افتتحت المديرية مشروع محطة تحلية للمياه بمسجد الأبرار في مدينة دير البلح بالمحافظة بتكلفة إجمالية تقدر ب 5000 دولار، بتبرعٍ كريم من فريق بصمة سواعد، وتنفيذ مؤسسة وفاء المحسنين الخيرية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟