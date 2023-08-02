أوقاف الوسطى تنهي أعمال صيانة أكثر من 100 مصحف

الوسطى- وكالة الرأي:

أنهت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى أعمال صيانة أكثر من 100 مصحف مهترئ وقديم، بعد تجميعها من مساجد المحافظة؛ بهدف إصلاحها وفرزها للاستفادة منها، وإرسال المهترئ منها إلى المحرقة الرئيسة في محافظة غزة.

وقال مدير أوقاف الوسطى أ. أحمد أبو حمد:" إن العمل يأتي تكريمًا لكتاب الله تعالى، وحفظًا لمكانته وقيمته العظيمة في قلوبنا"، منوهًا بأن إصلاح المصاحف القديمة يساهم بشكل كبير في سد احتياجات المساجد في المحافظة.

من جانبه، أشار رئيس قسم القرآن الكريم أ. محمد الناعوق إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إنشاء ورشة صيانة مركزية للمصاحف في المحافظة الوسطى، التي سيعمل بها جميع الموظفين الإداريين في مقر المديرية في أوقات فراغهم، من أجل تكريم كتاب الله عز وجل.