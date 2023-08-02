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"الأوقاف" تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي "نحو الرسوخ" السادس

02 آب / أغسطس 2023 12:23

الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس
الأوقاف تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس

غزة- وكالة الرأي:

تستعد الدائرة العلمية بوحدة التعليم الشرعي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي (نحو الرسوخ) السادس، والذي يحمل عنوان (الإلحاد وتياراته المعاصرة، مخاطره وسبل مواجهته)، والمقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 8/8/2023م، في مسجد الحساينة بمدينة غزة، ويستمر يومين.

و أوضح مشرف البرنامج د. وائل الهمص، أن الدائرة العلمية عقدت سلسلة لقاءات دورية ونفذت زيارات ميدانية للجامعات والمراكز العلمية؛ لإنهاء ترتيبات إطلاق البرنامج وفق الخطة المعتمدة، منوهًا بأنه تم إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بتنفيذ البرنامج، واختيار المحاضرين والتواصل معهم.

وأشار إلى أنه تم اختيار محاور مهمة تتناول موضوع البرنامج بشكل واقعي، لافتًا إلى أن عدد الملتحقين بالبرنامج وصل لقرابة ألف طالب وطالبة.

من جهته، بيّن مدير الدائرة العلمية د. أحمد أبو دلال، أن إدارته تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تبصير فئة الشباب والفتيات -خاصة طلبة العلم الشرعي منهم- بأهم الشبهات، وعلى رأسها الإلحاد المعاصر، وواجب الشاب المسلم والفتاة المسلمة تجاه هذه المزالق، خاصة في زمن الانفتاح المعرفي والفكري، وضرورة تحصين العقل المسلم من التأثر بملوثات هذا الانفتاح.

وأضاف: "كما نسعى إلى تعريفهم بمخططات أعداء الأمة، وطرق مواجهتها، ورد الشبهات والأفكار الدخيلة، والاعتزاز بالهوية الإسلامية، وذلك عبر عقد المحاضرات العلمية التي يُقدمها نخبة من العلماء والمحاضرين الأكفاء في بيئة مهيأة، ومكان مناسب، مع فتح مجال للنقاش، والإجابة على التساؤلات التي يطرحها المشاركون".

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