الاقتصاد: إدارة الشركات تنجز 1177 معاملة للمواطنين خلال شهر يوليو

غزة- وكالة الرأي:

أنجزت الإدارة العامة للشركات في وزارة الاقتصاد الوطني 1177 معاملة للمواطنين خلال شهر يوليو.

ونفذت الإدارة 3531 إجراء لمعاملات المواطنين، واستقبلت 1455 متلقي خدمة.

وأوضحت الإدارة أنها نفذت 397 تعديل على الملفات التجارية تنوعت ما بين إدخال شركاء جدد أو زيادة رأسمال الشركة أو تعديل عنوان الشركة أو أدخال وكيل مفوض.

وأكدت الإدارة أنها سجلت 57 ملف تجاري شملت 5 ذات مسؤولية محدودة و22 شركة تضامن و30 سجل تجاري فردي وشطبت 162 ملف تجاري لعدم ممارستها اعمالها وتوقفها عن العمل.

ونظمت الإدارة 131 زيارة ميدانية للشركات للتأكد من ممارستها أعمالها حسب الأصول وتقديمها 163 استشارة قانونية للمواطنين في مجال عمل الإدارة.

كما وأخطرت الإدارة 103 من الشركات التي يتوجب عليها تصويب الوضع القانوني وقد صوبت 79 أوضاعها من الشركات المُخطرة.

وصوبت الإدارة خلال الشهر الماضي الوضع القانوني ل 13 شركة من الشركات التي تعمل في مجال التقسيط، واصدار 165 شهادة سلبية للمواطنين تفيد عدم امتلاكهم سجل تجاري.