الصحة: لجنة المساعدات الخارجية تعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير عملها

غزة- وكالة الرأي:

اجتمعت لجنة المساعدات الخارجية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة.

وناقش المجتمعون آلية تطوير عمل اللجنة ومهامها وآليات العمل التي تتبعها في استلام وتسليم المساعدات، وأبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة.

كما واستعرض المجتمعون التقرير النصفي للمساعدات الخارجية للعام ٢٠٢٣، بالإضافة الى مناقشة إعداد مسودة لدليل إجراءات عمل اللجنة بمشاركة الوزارات ذات الاختصاص.

وحضر الاجتماع كلا من أ.أيمن عبود مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، والعميد إياد سلمان نائب رئيس هيئة المعابر بوزارة الداخلية، وأ. محمود الحسيني مدير اللوازم العامة بوزارة المالية، وأ. أشرف شعيب مدير عام الرقابة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأ. أحمد موسى ممثل عن وزارة الخارجية، ود.ابراهيم الفرا مسؤول ملف المتابعة بالإدارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة.