وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إدارة الشركات تنجز 1177 معاملة للمواطنين خلال شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد لقاءً لطلبة دبلوم الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الأشغال تنشر أسعار المواد الإنشائية خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تكرّم موظفَيْن حصلا على السند المتصل بالقراءات العشر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفذ عدة جولات دعوية بمنطقة معن والسطر وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تستعد لإطلاق فعاليات البرنامج العلمي "نحو الرسوخ" السادس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات ارشادية على مزارع الدجاج البياض بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية العمل وتشجيع الاستثمار تبحثان واقع حقوق العاملين في منشآت المنطقة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنهي أعمال صيانة أكثر من 100 مصحف وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات والمقاييس تعتمد مختبراً لفحص الكوابل الكهربائية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: لجنة المساعدات الخارجية تعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير عملها

02 آب / أغسطس 2023 12:48

الصحة: لجنة المساعدات الخارجية تعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير عملها
الصحة: لجنة المساعدات الخارجية تعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير عملها

غزة- وكالة الرأي:

اجتمعت لجنة المساعدات الخارجية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء،  برئاسة أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة.

وناقش المجتمعون آلية تطوير عمل اللجنة ومهامها وآليات العمل التي تتبعها في استلام وتسليم المساعدات، وأبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة.

كما واستعرض المجتمعون التقرير النصفي للمساعدات الخارجية للعام ٢٠٢٣، بالإضافة الى مناقشة إعداد مسودة لدليل إجراءات عمل اللجنة بمشاركة الوزارات ذات الاختصاص.

وحضر الاجتماع كلا من أ.أيمن عبود مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، والعميد إياد سلمان نائب رئيس هيئة المعابر بوزارة الداخلية، وأ. محمود الحسيني مدير اللوازم العامة بوزارة المالية، وأ. أشرف شعيب مدير عام الرقابة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأ. أحمد موسى ممثل عن وزارة الخارجية، ود.ابراهيم الفرا مسؤول ملف المتابعة بالإدارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟