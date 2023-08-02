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وزارة العمل تطلق جائزة السلامة والصحة المهنية لعام 2023

02 آب / أغسطس 2023 12:53

أبو معيلق
أبو معيلق

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقة السلامة والصحة المهنية لعام 2023، وذلك في إطار حرصها على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز الوعي بأهميتها لدى طرفي الإنتاج.

وقال مدير عام التفتيش وحماية العمل بالوزارة طلعت أبو معيلق في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، إنه يشترط على المنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في سوق العمل المحلي الراغبة بالمشاركة في المسابقة توافر الشروط التالية: أن تكون منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية، ويوجد بها 15 عامل فأكثر، بدوام كامل خلال العام 2023، أن تكون المنشأة مسجلة في برنامج سوق العمل الفلسطيني، واستيفاء المنشآت لكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م.

وأضاف أبو معيلق، أن الوثائق المطلوبة من المنشآت المشاركة بالمسابقة هي: مستخرج عن السجل التجاري للمنشأة، وتأمين ضد إصابات العمل ساري المفعول، تصريح الدفاع المدني ساري المفعول، وكشف العاملين بالمنشأة للعام 2023م، وفحوصات طبية للعاملين في المنشأة.

وأوضح أن مكافآت الجائرة تتمثل في التالي: تكريم المنشأة الحاصلة على جائزة وزارة العمل للسلامة والصحة المهنية في حفل تكريم رسمي، وحق استخدام شعار جائزة السلامة والصحة المهنية الى جانب العلامة التجارية للمنشأة، وتغطية إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام وموقع وزارة العمل، ونشر فيديو قصير حول المنشأة وانجازاتها في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأشار أبو معيلق، إلى أنه بإمكان المنشآت الراغبة بالمشاركة بالمسابقة الاطلاع على تفاصيل أكثر من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، والتقدم بطلبات الترشح عبر الرابط الالكتروني اضغط هنا  على أن يبدأ التسجيل منذ اليوم الأربعاء 2/08/2023م وحتى 15/08/2023م. 

وبين أن وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل تعمل على تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 خاصة المواد التي تنص على شروط العمل اللائق واشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الاقتصادية الفاعلة في سوق العمل الفلسطيني، وذلك بتنفيذ زيارات تفتيشية لتلك المنشآت من خلال طواقم التفتيش في مديريات العمل في المحافظات، بهدف التأكد من توفر بيئة عمل امنة ولائقة للعمال، بالإضافة إلى توجيه طرفي الإنتاج نحو اصحاح المخالفات التي يتم رصدها في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند الحاجة.

وأفاد أبو معيلق، بأن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل تنفذ حملات توعية لطرفي الإنتاج في مختلف القطاعات من أجل توعيتهم بالمخاطر الموجودة في بيئة العمل وسبل الحد منها بهدف الحفاظ على أرواح العاملين وحقوقهم وحماية الممتلكات.

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