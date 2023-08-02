سلطة الأراضي تطرح أراضي حكومية للإيجار الزراعي

غزة- وكالة الرأي:

شرعت سلطة الأراضي، ومن خلال لجنة المزاودات المكونة من عدة وزارات حكومية، في طرح أراضي حكومية للإيجار الزراعي عن طريق إعلان مزاودات بالظرف المختوم بقيمة إيجارية للدونم الواحد، سواء للاستخدام الزراعي أو الحيواني.

ويأتي ذلك، بهدف زيادة مساحة الأراضي المستخدمة للزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع وخلق فرص عمل للمواطنين.

من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على أن عملية تأجير الأراضي الحكومية للاستثمار الزراعي أو الحيواني تساهم بشكل كبير في توفير ما يحتاجه القطاع من السلة الغذائية وتساعد في الاستثمار الأمثل للأراضي الحكومية. وأشار د. الباز إلى أن عملية التأجير تتم بكل شفافية بحيث يتم الإعلان للراغبين بالتقدم للمزاودة واستقبال الطلبات بالظرف المغلق وترسيتها حسب الأصول وحسب شروط المزاودة.

وبين د. الباز أن طرح الأراضي الحكومية للمزاودة يأتي لتنظيم عملية استئجار الأراضي بما يخدم القطاع العام والخاص ويساعد في إيجاد فرص عمل في ظل الارتفاع الكبير في نسبة الشباب المتعطلين عن العمل في قطاع غزة.

وقال الباز إن المرحلة الحالية شملت طرح 50 دونم للإيجار في مناطق مختلفة من القطاع، مشيراً إلى أن عملية التأجير تأتي ضمن الأولويات لاستثمار الأراضي وحسن إدارتها وأن سلطة الأراضي سعت إلى تحسين الاستثمار الزراعي من خلال زيادة المساحات المؤجرة ومراقبة تنفيذ المواطنين لأهداف التأجير. وأشار إلى أن تجربة سلطة الأراضي في مشروع المشروع الزراعي في أم النصر كانت ناجحة وتسعى إلى تطويرها وتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى.