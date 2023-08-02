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لتسريع تنفيذ معاملات الموظفين

ديوان الموظفين يطلق منظومة "معاملاتي" الإلكترونية

02 آب / أغسطس 2023 01:02

جانب من حفل إطلاق المنظومة
جانب من حفل إطلاق المنظومة

غزةوكالة الرأي:

أطلق ديوان الموظفين العام في غزة، اليوم الأربعاء، منظومة "معاملاتي" الإلكترونية ضمن جهوده المستمرة لتسريع تنفيذ إجراء معاملات الموظفين.

وقال رئيس الديوان رامي الغمري خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن هذه المنظومة تعد محطة فارقة في التحول الرقمي لديوان الموظفين في كافة معاملاته التي تستهدف الموظفين الحكوميين.

وأضاف الغمري، أن المنظومة تهدف لتحسين رضا الموظفين وتجويد الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أنه سيتم البدء بإطلاق مجموعة من الخدمات حتى نهاية العام الجاري، ومن ثم سيتم إدراج خدمات جديدة ضمن هذه المنظومة للوصول إلى تحول رقمي كامل لكافة معاملات ديوان الموظفين.

بدوره، ذكر مدير عام الحاسوب بديوان الموظفين أحمد عماد، أن المنظومة تهدف إلى حوسبة ورقمنة المعاملات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.

وأوضح عماد خلال حديثه لـ "الرأي" أن المنظومة ستسهل عملية تقديم المعاملات وتسرع من تنفيذها وتقديمها، وستعمل على تقليل الجهود المبذولة في النظام الورقي الحالي، معربًا عن أمله أن تعمل الخدمة على تجويد الخدمات المقدمة للموظفين.   

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