وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في الزبابدة جنوب جنين وكالة الرأي الفلسطينية قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الموازنة بالتشريعي: الحكومة بغزة تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يحرق 20 خلية نحل جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية وزراء إسرائيليون يطالبون بضم الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تحقيق بضلوع شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: التكامل بين الشرطة والقضاء يسرع إنجاز القضايا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مرور رفح تعيد مفقودات لأحد المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ووكيل وزارة الصحة يبحثان مبدأ التكامل في العدالة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد لقاءً لطلبة دبلوم الأئمة والخطباء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عائلة أبو قوطة توقع سند مصالحة مع بلدية خانيونس وتعلن فتح بيت عزاء

02 آب / أغسطس 2023 09:00

المرحوم شادي أبو قوطة
المرحوم شادي أبو قوطة

غزةوكالة الرأي :

أعلنت عشيرة السطرية وعائلة أبو قوطة في قطاع غزة، عن توقيعها سند مصالحة مع بلدية خانيونس، بعد احقاق الحق بشأن وفاة ابنها شادي أبو قوطة خلال حادث وقع اثناء عملية إزالة تعديات بواسطة البلدية.

وقالت في بيان لها مساء الأربعاء، إن المصالحة تمت برعاية حركة المقاومة الإسلامية حماس ورابطة علماء فلسطين.

وذكرت أنه سيتم فتح بيت العزاء لابنها المرحوم شادي عطية أبو قوطة عصر يوم الخميس القادم ولمدة 3 أيام، فيما سيتم إتمام مراسم الصلح بين الطرفين يوم السبت القادم بعد صلاة العصر مباشرة.

وأشارت إلى أن خطواتها المذكورة تمت بعد إعلان نتائج التحقيق من قبل اللجنة الحكومية وإحالة المتسببين في وفاة ابنها للنيابة العامة وانفاذ القانون والعدالة.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟