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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

03 آب / أغسطس 2023 08:25

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي

أعلنت وزارة الزراعة في غزة صباح اليوم الخميس، عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، حيث جاءت على النحو التالي:

55 خضار
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