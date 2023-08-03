متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 آب / أغسطس 2023 08:25
غزة - وكالة الرأي
أعلنت وزارة الزراعة في غزة صباح اليوم الخميس، عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، حيث جاءت على النحو التالي:
مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة
08:28الحكم المحلي تعقد اجتماعات تحضيرية لإطلاق الملتقى الشبابي الأول
08:20الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
08:16الطقس: أجواء صيفية والحرارة أعلى من المعدل العام
08:21ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم
08:25متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم
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